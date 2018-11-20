Gaziantep'te hayata geçirilen "Engelsiz İş Engelsiz Hizmet Projesi" kapsamında son 4 yılda 523 kişinin işe yerleştirildiği bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde yaşayan ve çalışabilir durumda olan, iş arayan engelli bireyleri işe yerleştirmek için harekete geçen Engelli Daire Başkanlığı, son 4 yılda 523 kişiyi işe yerleştirdi. Engellileri adeta hayata tutunduran projede, bin 287 firmayla görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, kendilerine çalışma isteğiyle gelen engelliler için böyle bir proje yaptıklarını ve projenin de gayet verimli olduğunu kaydetti.

Bu projenin hem engelli vatandaşa hem de işçi bulma durumunda kalan firmaların işini kolaylaştırdığını aktaran Çelebi, "Bugüne kadar işe yerleştirdiğimiz engellilerinin yaptığı işleri duyunca diğer bireylerden bir farkı olmadığını anladık. Kendilerine fırsat verildiğinde daha fazla çalışabileceklerini göstermiş oldular." ifadelerini kullandı.