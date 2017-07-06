Engelsiz Hobi Kursaları'nda Kayıtlar Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Kursları'nda yaz okulu kayıtları devam ediyor. Adapazarı, Geyve ve Akyazı Engelsiz Hobi Kursları'nda 140 kursiyerin başvuruda bulunduğu kayıtlar 7 Temmuz Cuma günü son bulacak.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Gelişim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Kursları Yaz Okulu eğitimleri 10 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Adapazarı, Geyve ve Akyazı Engelsiz Hobi Kursları Yaz Okuluna başvurular 7 Temmuz ise Cuma günü sona erecek. Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, "140 kursiyerin başvuruda bulunduğu Engelsiz Hobi Kursları Yaz Okulu kayıtlarına tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz" dedi.



Kayıtlar hakkında bilgiler veren Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, "Engelsiz Hobi Kursları Yaz Okulu kayıtlarımız 3 Temmuz Pazartesi günü başladı. 7 Temmuz Cuma günü ise sona erecek. Yaz Okulumuz vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın yaz döneminde yeni beceriler edinerek bu yazı keyif dolu bir şekilde geçirmelerini hedefliyoruz. Bu anlamda Engelsiz Hobi Kursları Yaz Okulu ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız da 281 88 05 (dahili: 3737) nolu telefonunu arayabilirler.Yaklaşık 6 hafta sürecek Engelsiz Hobi Kursları Yaz Okulu kayıtlarına tüm engelli kardeşlerimizi davet ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA