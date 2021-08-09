Engelsiz Filmler Festivali Kısa Film Yarışması'nın finalistleri açıklandı

Bu yıl 9'uncusu 11-17 Ekim'de çevrim içi ve fiziksel gösterimlerle sinemaseverlerle buluşacak olan Engelsiz Filmler Festivali'nin ilk kez düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın finalistleri belirlendi.

Bu yıl 9'uncusu 11-17 Ekim'de çevrim içi ve fiziksel gösterimlerle sinemaseverlerle buluşacak olan Engelsiz Filmler Festivali'nin ilk kez düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın finalistleri belirlendi.

Puruli Kültür Sanat tarafından kısa film türünün gelişimine katkı sağlamak, bu alandaki üretimin ilerleyen yıllarda daha da artmasına öncülük etmek ve kısa film yönetmenlerine destek vermek amacıyla gerçekleştirilecek yarışmanın ilk yılında "En İyi Film" ödülünün sahibi olmak için 8 ülkeden 13 kısa film yarışacak.

Süresi 20 dakikayı aşmayan 2020 ve 2021 yapımı kısa filmlerin kabul edildiği yarışmaya, bu yıl 28'i yerli, 38'i yabancı yapım olmak üzere toplam 20 farklı ülkeden 66 kısa film başvuru yaptı.

Sinema yazarı Hasan Nadir Derin, yönetmen Emre Yalgın ve Engelsiz Filmler Festivali Program Koordinatörü Gamze Hamamcıoğlu'ndan oluşan seçici kurul üyeleri tarafından belirlenen yarışmanın finalistleri arasında ise 4 yerli, 9 yabancı yapım olmak üzere toplam 8 farklı ülkeden 13 kısa film yer alıyor.

Finalistler arasında Deniz Telek'in "Anoush", Yasemin Demirci'nin "Climate Change", Egor Gavrilin'in "Knitting Club For Men Over 40", Marco Arruda'nın "Magnetica", Farnoosh Abedi'nin "Malakout", Aslak Danbolt'un "Mamma", Victoria Warmerdam'ın "Mustachio", Vladimir Koptsev'in "My Sister's Mercy", Sami Morhayim'in "Susam", Radik Kudoyarov'un "The Gift", Zeynep Dilan Süren'in "The Great İstanbul Depression", Kayahan Kaya'nın "The Police After Me" ve Hüseyin Aydın Gürsoy'un "Turning to Dust" filmleri bulunuyor.

Finale kalarak festival programında yer alan filmler, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödülleri için jürinin karşısına çıkacak. Festival izleyicileri ise verdikleri oylarla "Seyirci Özel Ödülü"nün sahibini belirleyecek.

Tüm film gösterimleri ve diğer yan etkinliklerin sesli betimleme ve ayrıntılı alt yazı seçenekleri ile erişilebilir olarak takip edilebileceği Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye "www.engelsizfestival.comadresinden" ulaşılabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı