Engelsiz Filmler Festivali Kaleydoskop seçkisiyle sinemaseverlerle buluşturuyor
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Engelsiz Filmler Festivali Kaleydoskop seçkisiyle sinemaseverlerle buluşturuyor

Engelsiz Filmler Festivali Kaleydoskop seçkisiyle sinemaseverlerle buluşturuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

11-17 Ekim 2021 tarihleri arasında dokuzuncu kez düzenlenecek olan Engelsiz Filmler Festivali dünyanın farklı coğrafya ve kültürlerinden hikayeleri Kaleydoskop seçkisiyle sinemaseverlerle buluşturuyor.

Calamity Jane nasıl Calamity Jane oldu?

El çizimi bir animasyon olan, biyografi türündeki Calamity: Martha Jane Cannary'nin Çocukluğu (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary) babası ciddi bir kazada yaralandıktan sonra, kardeşlerinin sorumluluğunu üstlenen ve aile arabasını sürmek ve atlara bakmak zorunda kalan Martha Jane'in vahşi doğada özgürlüğü, kendini ve onu şekillendiren dünyayı keşfini ve Calamity Jane efsanesinin ortaya çıkışını anlatıyor.2020 yılında Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali'nin en prestijli ödülü, Kristal Ödül'ün sahibi olan film Türkiye'deki İlk gösterimini Engelsiz Filmler Festivali'nde yapıyor.

"Ben engelli değilim. Körüm ve yapabiliyorum."

Seçkinin bir diğer filmi ise görme engeli tırmanışçı Jesse Dufton'ın İskoçya'daki ikonik Hoy'un Yaşlı Adamı kayalığına tırmanma öyküsünü aktarırken seyircilerin nefeslerini kesecek, ilham verici Kör Tırmanış (Climbing Blind) olacak. Doğduğunda yalnızca %20 gören ve kendisine nadir görülen bir göz hastalığı teşhisi konan, gitgide azalan görme kaybına rağmen tırmanma macerasına devam eden azim dolu bir karakter olan Dufton'ı izleyiciyle tanıştıracak ödüllü filmin Türkiye'deki ilk gösterimi Engelsiz Filmler Festivali'nde olacak.

Tüm Gösterimler Ücretsiz

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.

Kaynak: Bültenler

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