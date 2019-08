Engelsiz Filmler Festivali 7. kez sinemaseverlerle buluşuyor

06.08.2019 13:55

Bu yıl yedincisi düzenlenen "Engelsiz Filmler Festivali", İstanbul, Eskişehir ve Ankara olmak üzere 3 şehirde yapılacak.

Türkiye ve dünya sinemasından 48 filmi, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak erişilebilir mekanlarda sunacak festivalde, film gösterimleri ve tüm yan etkinlikler erişilebilir olarak gerçekleştirecek.

Sanata erişimin lütuf değil hak olduğunu vurgulayan festival, 7-9 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu'nda, 11-13 Ekim'de Eskişehir'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ve 16-20 Ekim'de ise Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara'da sinemaseverleri ağırlayacak.

Bu seneki program başlıkları arasında Türkiye sinemasının son dönemde öne çıkan en iyi örneklerden derlenen "Engelsiz Yarışma", dünya sinemasından ödüllü filmlerin yer aldığı "Dünyadan", animasyon filmlerden oluşan ve yeni nesil sinemacılara esin kaynağı olmayı amaçlayan "Çocuklar İçin" ve Türkiye sinemasının nitelikli kısa filmlerinden derlenen "Uzun Lafın Kısası" yer alıyor.

Bu sene Ayrıksı Otu, Rehber Köpekler, Bizim İçin, Bizsiz Asla! ve Kim Demiş? adlı başlıkları da sinemaseverlerle buluşturacak festival ayrıca özel bir seçkiyi de seyircilerin beğenisine sunuyor.

Engelsiz Filmler Festivali'nin kurucuları arasında yer aldığı "Be In! Erişilebilir Festivaller Ağı"nın hazırladığı "Be In!" başlıklı ortak kısa film seçkisi de festival programında bulunuyor.

Etkinlik programında film ekipleriyle söyleşiler, 9-12 yaş çocuklar için Canlandırma Atölyesi, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuk ve gençler için Otizm Dostu Gösterim, Sanal Gerçeklik Deneyimi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılacak paneller yer alıyor.

Festivaldeki tüm filmler göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için işaret dili ve ayrıntılı alt yazıyla erişilebilir mekanlarda gösteriliyor.

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.

Kaynak: AA