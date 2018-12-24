Engelsiz Ceylanlar Gaziantep Engelini Aştı

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı Engelsiz Gaziantep Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü'nü 68-61 yenerek zirve inadını sürdürdü.

"Hedef Süper Lig" sloganıyla yola çıkan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü haftanın maçında kendi sahasında ve kendi seyircisi önünde Engelsiz Gaziantep Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü'nü konuk etti. Ceylanpınar Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ekip Ceylanpınar temsilcisi oldu. Kısa sürede oyun hakimiyetini eline alan Engelsiz Ceylanlar farkı açmaya başladı.

İlk periyodu 21-10 gibi ciddi bir skorla kapan Engelsiz Ceylanlar kalan periyotlarda da rakibine sayı fırsatı vermedi. Karşılaşmanın sonunda kazanan ve hanesine puanı yazdıran ekip Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü oldu. Engelsiz Ceylanlar karşılaşma boyunca kendisine destek olan taraftarıyla galibiyet uzanmış oldu.

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Metin İdoğ, Süper Lig'i Ceylanpınar'a armağan etmek istediklerini ifade ederek, "Bugün Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü olarak kendi sahamızda ve kendi seyircimiz önünde Engelsiz Gaziantep'i konuk ettik. Geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin galibiyetiyle biz Süper Lig'e biraz daha yaklaştık. İnşallah ligin ikinci yarısında da maçlarımızı sorunsuz alıp Süper Lig'i Ceylanpınar'a armağan edeceğiz. Bize hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya, ilçe başkanımıza, ve taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çok güzel bir seyirci vardı, bu seyirci karşısında galip gelmemek gerçekten üzücü olurdu. Ben tekrar teşekkür ediyorum kendilerine" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA