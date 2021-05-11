"Engelsiz Çağrı Merkezi" hizmeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Engelsiz Çağrı Merkezi" hizmeti

'Engelsiz Çağrı Merkezi' hizmeti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SEDAŞ, iletişimde engelleri kaldırmak amacıyla 10 Mayıs Engelliler Haftası'nda, işitme engelli bireyler için çağrı merkezinde işaret diliyle hizmet alabilme imkanı başlattığını duyurdu.

SEDAŞ, iletişimde engelleri kaldırmak amacıyla 10 Mayıs Engelliler Haftası'nda, işitme engelli bireyler için çağrı merkezinde işaret diliyle hizmet alabilme imkanı başlattığını duyurdu.

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce' de hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 'Engelsiz İletişim' dönemini başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, mart ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de işitme engelli vatandaş sayısının 179 bin 867 olduğu vurgulandı. İşitme engeli bulunan yurttaşların, kamusal hizmetlerden yararlanabilme olanaklarının artırılmasının da altı çizildi.

GÖRÜŞMELER GÖRÜNTÜLÜ YAPILACAK

"Engelsiz Çağrı Merkezi" hizmeti kapsamında, işitme engelli vatandaşlar SEDAŞ web sitesindeki "Engelsiz İletişim için tıklayın" ikonu üzerinden gerekli bilgileri doldurup çağrı merkezinde işaret dili bilen müşteri temsilcisine bağlanabilecekleri belirtildi. Görüntülü yapılacak görüşme sayesinde işitme engelli bireyler talep ve şikayetlerini işaret diliyle aktarabilecek ve çağrı merkezi hizmetlerinden yararlanabilecekler.


'Engelsiz Çağrı Merkezi' hizmeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Rize'de 15 yayla evi yakıldı
Rize'de 15 yayla evi yakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Özcan Deniz Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cyle Larin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Gazze
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Engelsiz Çağrı Merkezi" hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 11:07:24. #1.14#

title