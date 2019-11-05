Engelsiz bireylerden engelsiz mutfak resim sergisi

05.11.2019 14:13

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Engelsiz Birey Engelsiz Mutfak Resim Sergisi GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.



GAÜN Dr. Öğretim Üyesi Fatma Albak Yalınız'ın başkanlığında ve Yüksek Lisans Öğrencisi Nuriye Demir'in katkılarıyla; Milli Eğitimdeki Rehabilitasyon Merkezi'nde 8 engelli öğrencinin mutfakta aldıkları teorik bilgiler sonrasında yaptıkları yemeklerin yapım aşamasındaki fotoğraflardan oluşan sergi açılışı yapıldı.



Serginin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal Arda, "Engelsiz yaşam sanatla uğraşan kişiler olarak bizim için çok önemli. Engelsiz yaşama bir nebze yardımcı olabilirsek bizim için bu bir katkı. Bu sergide rehabilitasyon merkezindeki çocukların kendi yaşamlarında karınlarını doyuracak ya da yaşamlarına katkı sağlayacak basit yiyecek maddelerini kendileri üretmesi açısından önemli bir projeydi" diye konuştu.



Projenin, GAÜN Gastronomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Albak Yalınız ile Yüksek Lisans Öğrencisi Nuriye Demir tarafından ilk üç ay teorik bilgi üç ay da uygulama verilerek gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Arda, "Gerçekleştirdikleri çalışmalar fotoğraflanarak bu sergi oluşturuldu. Hem hocamızı hem de yüksek lisans öğrencimizi çabalarını kutluyorum. Engelsiz yaşama katkı sağladılar. Rehabilitasyon merkezindeki öğrenciler ve velileri de çok mutluydu. Bu 8 öğrenciyle gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. Umarım bundan sonra bu tür çalışmalar devam eder" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA