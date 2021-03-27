Engelsiz bir dünya için sahaya çıktılar
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Engelsiz bir dünya için sahaya çıktılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Engelsiz bir dünya için sahaya çıktılar

"Engelsiz Bir Dünya " projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca desteklenen özel öğretim öğrencileri, engelleri aşıp kupayı kaptılar.

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"Engelsiz Bir Dünya " projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca desteklenen özel öğretim öğrencileri, engelleri aşıp kupayı kaptılar.

Adana'nın Kozan ilçesinde Gazi İlkokulu ve Ortaokulu ile 23 Nisan Özel Eğitim Uygulama Okulu özel eğitim öğrencileri arasında halı sahada özel bir maç yapıldı. Engelleri aşmak için sahaya çıkan öğrenciler, heyecanlarını gizleyemedi. Kaybedenin olmadığı maçta minikler ve yakınları engelsiz bir dünya temennisinde bulundular.

Maç sonrasında proje yürütücüsü Gazi İlkokulu Ortaokulu Müdürü Serdal Kara, farkındalık oluşturmak için en anlamlı maç olduğunu kaydederek "Okulumuzca yürütülen Engelsiz Bir Dünya projemiz kapsamında öğrencilerimize ve komşu okulumuz 23 Nisan Uygulama Okulu öğrencilerine unutulmayacakları bir gün yaşatan ve bize bu projeyi yapmamıza vesile olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve yetkililerine çok teşekkür ederim" dedi.

Maç sonrası her iki takıma da İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer, Semih Şener ve İlçe Gençlik Müdürü Kürşat Gültekin tarafından şampiyonluk kupası ve her oyuncuya gün anısına madalya takdim edildi. - ADANA

Engelsiz bir dünya için sahaya çıktılar
Engelsiz bir dünya için sahaya çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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