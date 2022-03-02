Engelsiz Basketbol Kocaeli'de

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen tekerlekli sandalye basketbol takımları resmi hazırlık maçı3 Mart Perşembe günü saat 14.00-16.00 arasında İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda gerçekleşecek. Tüm halkımızın davetli olduğu karşılaşma, Türkiye Tekerlekli Sandalye 2021-2022 sezonu 1.liginde yer alan Kocaeli Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Süper ligde yer alan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı arasında oynanacak.

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL MAÇINA DAVETLİSİNİZ

1.lig'de yer alan Kocaeli ile Süper Lig'teki Galatasaray tekerlekli sandalye takımları arasındaki hazırlık maçının ardından Kocaeli takımı önümüzdeki günlerde de İstanbul'da Aksaray Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Takımı ile maça çıkacak. Takımlar arası kıyasıya mücadelenin yaşandığı ligde yarın gerçekleşecek hazırlık maçı sayesinde oyuncuların performansları daha da artarak lig karşılaşması için ön hazırlık yapılmış olacak.

BASKETBOLDA BEN DE VARIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yakın zaman içinde hayata geçirmiş olduğu "Ben de Varım" projesi ile özel gereksinimli bireylerin spora özendirilip teşvik edilmesi amacıyla bu tür spor organizasyonları gerçekleştiriyor. Bu yapılan Tekerlekli Sandalye Basketbol müsabakası ile engelli bireylerin hayata katılımı noktasında toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Geleceğin madalyalı engelli sporcularını yetiştirmek ve her spor dalında ben de varım diyebilmeleri için hayata geçirilen proje, Kocaeli'de yaşayan 10 -35 yaş arası engelli bireyleri kapsıyor.

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