Engelsiz Atölye'de engeller aşılıyor
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Engelsiz Atölye'de engeller aşılıyor

Engelsiz Atölye'de engeller aşılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'nın Merzifon ilçesinde engelli bireyler, engellerini Engelsiz Atölye'de aşıyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde engelli bireyler, engellerini Engelsiz Atölye'de aşıyor.

Engelsiz Yarınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde engelli çocuklar ve engelli yetişkinler, pandemi tedbirleri kapsamında bir araya gelerek birlikte vakit geçiriyor. Derneğin bünyesinde bulunan Engelsiz Atölye'de bir birinden güzel el işleri ve etkinlikler yapılıyor. Bu etkinliklerin yanı sıra dezavantajlı arkadaşlarının yanına yeni katılan görme engelli Ramazan Sefa Kılıç, org çalarak keyifli anlar yaşattı.

"Hayatı yaşamak için engel yok"

Engelsiz Atölye'de dayanışmanın olduğunu aktaran Dernek Başkanı Ayten Altunkaynak, "Engelsiz Atölye engel tanımıyor. Aramıza yeni katılan Sefa, görme engelli ama muhteşem bir ses ve harika org çalmasının ardından galoş yapımında da engel tanımadı. Bir defa sesli anlattık ve sonrasında 'o çok kolaymış bu benim işim' dedi ve ekibe dahil oldu. Çocuklar, gençler el ele dayanışma içerisinde hayatı o kadar güzel paylaşıyorlar ki söz bulamıyoruz anlatmaya. Bir kez daha anladık ki hayatı yaşamak için engel yok. Yeter ki kalplerde engel olmasın" dedi. - AMASYA

Engelsiz Atölye'de engeller aşılıyor
Engelsiz Atölye'de engeller aşılıyor
Engelsiz Atölye'de engeller aşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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