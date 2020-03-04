Engelsiz Anadolu Kulübü'nden, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'ne özel seminer

04.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:44

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan Engelsiz Anadolu Kulübü, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Gününe özel bir seminer düzenledi.



ğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleşen etkinlikte, Anadolu Üniversitesi çatısı altında 1979 yılından beri işitme engelli çocuklar üzerine çalışmalar yürüten İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM)'den ve Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Derneği'nin faaliyetlerinden bahsedildi.



Kadir Demir: "Kendine bu kadar güvenen insanı başka hiçbir yerde göremezsiniz "



İşitme engelli bireyleri öncelikli olarak spor branşlarına yönlendirmek amacı taşıdıklarını dile getiren Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Derneği Genel Sekreteri Kadir Demir, dernek bünyesinde 7 ayrı spor branşı ile sosyalleşme fırsatı sunduklarını belirtti. Gönüllü öğretmenler eşliğinde ailesi işitme engelli çocuklara da ayrı bir eğitim verildiğine dikkat çeken Kadir Demir, "Dernek olarak ilk amacımız, işitme engelli bireyleri spor branşları ile buluşturmak. Farklı spor dalları ile uğraşan işitme engelli çocuklar bu sayede sosyalleşebiliyor. Toplumda yanlış bir algı oluşmuş durumda. İşitme engellilerin içe kapanık ve özgüvensiz olduğu düşünülüyor. Tam aksine kendine bu kadar güvenen insanı başka hiçbir yerde göremezsiniz. Ayrıca ailesinde işitme engeli olan çocukların ayrı bir eğitim sürecinden geçmesi gerektiğine inanarak çalışmalar yapıyoruz. Tamamen gönüllü öğretmenler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerle çocukların, aileleriyle aktif bir iletişim süreci yürütebilir hale gelmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.



Betül Demir: "Bence Türkiye'de bu kalitede bir okul yok"



Seminere konuşmacı olarak katılan işitme engelli Betül Demir, İÇEM ile tanışma süreci sonrasında hayatında yaşanan değişikliklerden şu şekilde bahsetti:



Ailem, ben bir buçuk yaşındayken işitme engelli olduğumu fark etmiş. Devam eden süreçte ileri derecede işitme kaybımın olduğu ortaya çıkmış. Doktorların tavsiyesi üzerine İÇEM'in varlığından haberdar olduk ve eğitimim için Eskişehir'e taşındık. 3 yaşından beri İÇEM'de eğitim görüyorum. Lisans eğitimimi tamamladım. Hatta mezun olur olmaz sınavlara girip memur oldum. Ben bunları İÇEM'de aldığım eğitimlere borçluyum. Bence Türkiye'de bu kalitede bir okul yok. Böylesi kaliteli ve iyi hocalardan eğitim aldığım için her zaman şeref duyuyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA