Engelliyi tekme tokat dövüp, parasını gasbetti (2)

Engelliyi tekme tokat dövüp, parasını gasbetti (2)

TUTUKLANDIAntalya'da, cami avlusunda, yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'u dövüp, zorla yere yatırdıktan sonra cebindeki 2 bin 900 lirayı gasbeden Oğuzhan Hasar, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

16.10.2019 16:04
Engelliyi tekme tokat dövüp, parasını gasbetti (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da, cami avlusunda, yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'u dövüp, zorla yere yatırdıktan sonra cebindeki 2 bin 900 lirayı gasbeden Oğuzhan Hasar, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


Kaynak: DHA
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