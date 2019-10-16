Engelliyi tekme tokat dövüp, parasını gasbetti (2)

16.10.2019 16:04

TUTUKLANDI

Antalya'da, cami avlusunda, yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'u dövüp, zorla yere yatırdıktan sonra cebindeki 2 bin 900 lirayı gasbeden Oğuzhan Hasar, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA