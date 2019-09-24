24.09.2019 12:24

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Kendisini engelsiz gören insanlar, engelli olan insanlara, engellerinin üstüne basa basa, onların içlerini acıta acıta hareket etmemeli. Engelliye acıyarak hiç bir şekilde bakmamalı. Onlara engelsizmiş gibi davranmak, öyle hitap etmek, onlarla öyle yaşamak gerekiyor" dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Vali Yıldırım, her insanın bir engelli adayı olduğunu belirterek, engellilere karşı duyarlı ve hassas olunması gerektiğini söyledi.

Engellilerin onurunu kırmadan onlara yardım edilmesi gerektiğini ifade eden Vali Yıldırım, "Engelli olmak insanların tercih ettiği bir şey değil. İster doğuştan ister sonradan olsun insanlar hiç bir şekilde engelli olmayı tercih etmiyor. Ama bu da hayatın gerçeği. Kendisini engelsiz gören insanlar engelli olan insanlara, engellerinin üstüne basa basa, onların içleri acıta acıta hareket etmemeli. Engelliye acıyarak hiç bir şekilde bakmamalı. Onlara engelsizmiş gibi davranmak, öyle hitap etmek, onlarla öyle yaşamak gerekiyor." diye konuştu.

Tüm kamu ve kurumların engelli vatandaşların sorunlarını gidermek için çalışma yapması gerektiğini ifade eden Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Engelli insanlar, engelsiz insanların yaptıkları şeyleri, kısıtlı olarak yapabiliyorlar. Bunu hiç bir zaman gözardı etmemek gerekiyor. Kurumlar olarak, gerek yerel gerekse de devletin merkezi kurumları olarak bizlerin görevleri bu insanlarımıza daha rahat yaşayabilmeleri, işlerini yapabilmeleri için bütün engelleri kaldırmaktır. Bunun için şehirde söz sahibi olan, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve kurumlar muhakkak görevlerini yerine getirmek durumundalar."

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA