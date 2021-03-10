Engellinin tekerlekli sandalyesini tekmeleyip hakaret eden komşuya ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Engellinin tekerlekli sandalyesini tekmeleyip hakaret eden komşuya ceza

10.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:46
Engellinin tekerlekli sandalyesini tekmeleyip hakaret eden komşuya ceza

ANTALYA'da, bedensel engelli Hadiye Günaydın'ın (51) bina girişine koyduğu tekerlekli sandalyelerini tekmeleyip, hakaret ve tehditler savuran komşusu M.D., 5 ay hapis ve 1740 TL para cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da, bedensel engelli Hadiye Günaydın'ın (51) bina girişine koyduğu tekerlekli sandalyelerini tekmeleyip, hakaret ve tehditler savuran komşusu M.D., 5 ay hapis ve 1740 TL para cezasına çarptırıldı.

Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde, 3 Aralık 2017 günü yaşanan olayda bedensel engelli Hadiye Günaydın, biri manuel diğeri akülü tekerlekli sandalyesini kiracı olarak yaşadığı binanın girişine bıraktı. Ancak komşusu M.D., geçişleri engellediği iddiasıyla tekerlekli sandalyeleri tekmeleyip sürükledi. M.D., hakaret edip, tehditler savurduğu Hadiye Günaydın'ın evden çıkarılması için de uğraştı.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ AVUKATI OLDUHadiye Günaydın, avukatlığını üstlenen Antalya eski İl Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan aracılığıyla M.D. hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçundan dava açtı. Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, M.D, 'tehdit' suçundan 6 ay hapis cezası aldı. Bu ceza 5 aya indirilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Mahkeme ayrıca sanığın 5 yıl boyunca denetim altında bulundurulmasına karar verdi ve 'haraket' suçundan da 1740 TL para cezasına çarptırdı.

Avukat Feyzullah Arslan, verilen cezanın farkındalık yaratılması açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Toplumun her ferdi engellilerin engelini kaldırmaya, onlara engelsiz bir ortam sunmaya çalışsın. Herkesin bir engelli adayı olduğu akıldan çıkarılmasın" dedi.


Engellinin tekerlekli sandalyesini tekmeleyip hakaret eden komşuya ceza
Engellinin tekerlekli sandalyesini tekmeleyip hakaret eden komşuya ceza
Engellinin tekerlekli sandalyesini tekmeleyip hakaret eden komşuya ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Prens Harry Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Ali Şansalan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Acun Ilıcalı Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Engellinin tekerlekli sandalyesini tekmeleyip hakaret eden komşuya ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:58:28. #1.15#
title