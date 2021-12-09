Son dakika gündem: ENGELLİNİN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYESİNİ ÇALIP, BİNEREK UZAKLAŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA

BURSA (DHA) - BURSA'da emniyet tarafından bedensel engelli M.G.'ye hediye edilen akülü tekerlekli sandalyeyi çalan A.A. (33), polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, akülü tekerlekli sandalye sahibine teslim edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 4 yıl önce bedensel engelli olan M.G.'ye hediye edilen akülü tekerlekli sandalye, geçen cumartesi günü evinden çalındı. M.G.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde şüphelinin 15 farklı suçlardan kaydı bulunan A.A. olduğunu belirledi.

AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYEYE BİNEREK KAÇMIŞ

Şüphelinin olay günü hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra akülü tekerlekli sandalyeye binerek kaçtığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, şüpheliyi evine yaptığı baskınla gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda M.G.'ye ait olan akülü tekerlekli sandalye de ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.