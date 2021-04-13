ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI
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ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDIAdem VAROL - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda, engelli kişinin akülü sandalyesinin akülerini çalan iki şüpheli yakalandı.

ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Adem VAROL - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda, engelli kişinin akülü sandalyesinin akülerini çalan iki şüpheli yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Bostan Mahallesi Tevfik Efendi Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Bedensel engelli Hayati Tırkış (49), akülü sandalyesine binip işine gitmek için oturdukları apartmanın zemin katına indi. Sandalyesinin akülerinin olmadığını fark eden Tırkış, akülerin çalındığını anladı. Arkadaşından aldığı akülerle işine giden Tırkış, aküleri kendi imkanları ile bulamayınca dün sabah saatlerinde en yakın polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

BİR SAAT İÇERİSİNDE YAKALANDILAR

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine saha çalışması başlattı. Şüpheliler Berkant O. ve Onur S., sadece bir saat içerisinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan aküler Hayati Tırkış'a teslim edilirken, iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"İŞE GİDEMEDİM, ÇOK ZORLUK ÇEKTİM. BİR DAHA YAPMASINLAR"

Yaşadığı hırsızlık sonucu işine dahi gidemeyen Hayati Tırkış, "Çok zorluklar çektim, 3-4 gün işime gidemedim. Arkadaşımdan aldığım akü ile işime gidip gelerek idare ettim. Bir daha yapmasınlar. Polis ekipleri geldi, baktı ve bir saat içerisinde buldu. Hala inanamıyorum." dedi.

"O ARABA BİZİM ELİMİZ AYAĞIMIZ, O OLMASA BİZ HİÇİZ"

Hayati Tırkış'ın eşi Dilek Tırkış ise, "Hiçbir yere gidemedik, alışverişe gidemedik, hiçbir şeyimizi yapamadık. Kızım 10 yaşında küçük, tek başına bir yere göndermeye güvenemiyorum. Allah bin kere razı olsun, araba bizim elimiz ayağımız. O olmasa biz bir hiçiz. Eski ama işimizi görüyor. İdare etmeye çalışıyoruz. O bizim için çok büyük bir şey. Polislerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çiftin 10 yaşındaki küçük kızı Hayat Tırkış da, "Çok teşekkür ederim aküleri bulduğunuz için, onlara bir sözüm var. Ben de büyüyünce komiser olacağım." diyerek polis ekiplerine teşekkür etti.

ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI
ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI
ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI
ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI
ENGELLİNİN AKÜLÜ SANDALYESİNİN AKÜLERİNİ ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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