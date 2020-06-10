Engellinin akülü araba hayali gerçek oldu
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Engellinin akülü araba hayali gerçek oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan engelli Emrah Güneş, yıllardır hayalini kurduğu akülü arabaya kavuştu.

Engellinin akülü araba hayali gerçek oldu
10.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:27

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan engelli Emrah Güneş, yıllardır hayalini kurduğu akülü arabaya kavuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Dilek Mahallesinde ikamet eden engelli Emrah Güneş'i evinde ziyaret ederek, talep ettiği akülü arabayı teslim etti. Dezavantajlı gruplara ve engelli vatandaşlara ayrıcalıklı hizmetler sunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Hepimiz birer engelli adayıyız. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sürekli halkımızın içinde olduk, bir yandan ilçemizi geleceğe taşıyacak yatırımları hayata geçirirken diğer taraftan sosyal sorumluluk projelerimizle 'Gönül Belediyeciliği' anlayışımızı her daim canlı ve diri tutmaya özen gösteriyoruz. Yetim, kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin her daim yanlarında olmaya, onların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya ara vermeden devam ediyoruz. Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Dilek mahallemizde yaşayan Emrah Güneş kardeşimizin kullandığı aracın kullanılmaz düzeye geldiğini öğrendik. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz tarafından temin edilen akülü arabamızı Emrah kardeşimize emanet etmenin çok büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Mahalle sakinleri tarafından sevilen Emrah kardeşimizin sevinci, Yeter annemizin duası, bütün yorgunluğumuzu almaya yetti. Bizim sloganımız Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt'tur. Samimiyetin, hoşgörünün ve yardımseverlerin üst seviyede yaşandığı Yeşilyurt'ta her bir vatandaşımızın mutlu, huzurlu ve refah içerisinde yaşaması bizim önceliğimizdir. Emrah kardeşimizin yüzünde oluşan tebessüm ve güzel sözleri her şeyden kıymetlidir" dedi.

"En büyük engel, gönüllerdeki ve akıllarda ki engeldir"

Herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Başkan Çınar, " Bugün sağlıklı gezerken, yarın aynı durumla bizler de karşılaşabiliriz. Hepimizi birer engelli adayı olduğumuzu asla unutmadan, çevremizde ve yakınımızda engelli olan kardeşlerimize ve büyüklerimize hak ettikleri saygınlığı göstermek, onlara en güzel şekilde yardımcı olmak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. En büyük engel, gönüllerdeki ve akıllarda ki engeldir. İnsanları kucaklayalım, gönüllerdeki engelin kalkması için hep birlikte mücadele edelim. Engelli vatandaşlarımızın hak ettikleri hizmetleri alabilmeleri adına ayrıcalıklı bir hizmet felsefesine sahip olduğumuzu bugüne kadar ki hizmetlerimize ortaya koyduk. Sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerimizin yanı sıra gerek park alanlarımızı gerekse de gerek yürüyüş yollarımızı engellilere göre dizayn ediyoruz. Engelli bireylerimizin toplumsal hayata daha fazla entegre olmaları, sosyal hayatın içerisinde etkin bir şekilde yer almalarını sağlamak adına üzerimize düşen görevleri yapmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızı engelli kardeşlerimize göre planlayıp, uyguluyoruz. Onların hayatını kolaylaştırıp mutlu olmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Belediye olarak hayatın her anını anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Emrah Güneş ile annesi Yeter Güneş de, akülü araç için Başkan Çınar'a teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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