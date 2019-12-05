Engellilerle maç yaptılar

05.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:13

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engellilerle futbol maçı yaptı



Merkez 2500 kişilik spor salonunda yapılan farkındalık futbol müsabakası, Serhat Bakım Merkezi ve Şafak Bakım Merkezinde kalan engelli bireyler karması ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli arasında düzenlendi.



Futbol müsabakasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Ağrı Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurtları Müdürü Nazan Dilan Demircan ve kurum idarecileri izledi.



Müsabaka sonunda takım oyuncularına madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Ağrı Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurtları Müdürü Nazan Dilan Demircan tarafından takdim edildi.



İl Müdürü Demir yaptığı açıklamada; "3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, bu anlamlı günde bakım merkezlerimizde kalan engelli kardeşlerimizi sporda farkındalık yapmaları için futbol müsabakası düzenledik. Engelli kardeşlerimizin performansı bizleri çok mutlu etti. Engelli kardeşlerimize yönelik böyle spor faaliyetlerimiz 'Mutlu Çarşamba' projesi kapsamında devam edecektir. Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum" dedi.



Bakım merkezi idarecileri de böyle anlamlı bir günde engellilere değer veren Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.



Müsabaka sonunda engellilere tatlı ve meyve suyu ikramında bulunuldu.



Futbol maçı öncesinde Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Milli sporcular ve personel ile birlikte Serhat ve Şafak bakım merkezlerini ziyaret ederek, burada kalan engelli bireylere karanfil takdim etti. - AĞRI

Kaynak: İHA