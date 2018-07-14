Engellilerle Futbol Maçı Yaptılar

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin "Engelsiz Mardin" projesi kapsamında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın da yer aldığı kent yöneticilerinden kurulu takım ile engelliler futbol maçı yaptı.

21 Kasım Şehir Stadı'nda düzenlenen maçta, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Tolga Öztürk, 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin'in de aralarında bulunduğu il protokolü ile engelliler karşılaştı.

Engellilerin attıkları gollerin ardından sevinç gösterilerinde bulunduğu maç berabere bitti.

Maçın ardından kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Vali Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Engelsiz Mardin" projesinin bir yıldır uygulandığını söyledi.

Proje kapsamında engelli gençlerle maçta karşılaştıklarını belirten Yaman, "Güzel bir müsabaka oldu. Dostlukla geçen bir müsabaka oldu. Bu tür etkinliklere devam edeceğiz." dedi.

Engellilerden Faysal Can ise, maçta güzel bir vakit geçirdiklerini aktararak, "Futbol oynadık, çok güzeldi. Vali ile maç yaptık, çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmut Ete de, oynadıkları maçta çok eğlendiklerini kaydetti.