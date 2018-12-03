Engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çektiler

SAMSUN - Samsun Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla hazırlanan videoda, engellilerin günlük hayatlarında yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde öğretmenler tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" ile ilgili, engelli öğrencilerin rol aldığı bir video hazırlanarak farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Engelli öğrencilerin bizzat videoda rol almaları ile sosyalleşmeleri noktasında katkı sağlanması amaçlandı. Çekilen video ile engelli öğrenciler ve engelli tüm bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle günlük hayatlarında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

Video, ilçedeki tüm okullarda eş zamanlı izlendi.