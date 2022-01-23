Engellilerin Tüketici Hakları Çalıştayı tamamlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engellilerin Tüketici Hakları Çalıştayı tamamlandı

Engellilerin Tüketici Hakları Çalıştayı tamamlandı
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Engelliler Konfederasyonu, engellilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin hazırladıkları Engellilerin Tüketici Hakları Projesi'nin sonuçlarını paylaştı.

ANKARA (AA) - Engelliler Konfederasyonu, engellilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin hazırladıkları Engellilerin Tüketici Hakları Projesi'nin sonuçlarını paylaştı.

Ankara'daki bir otelde 21 Ocak'ta başlayan ve bugün sona eren "Engellilerin Tüketici Hakları Çalıştayı"nın sonuçları Proje Koordinatörü Coşkun Gök tarafından açıklandı.

Engellilerin tüketici hakları meselesinin temel insan hakkı olduğunu belirten Gök, "Bizler Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesinin genel ilkeleri olan temel gereksinimlerin giderilmesi, güvenlik ve güven duyma, mal ve hizmetlerin serbestçe seçilmesi, bilgi edinme, tüketici hakları konusunda eğitilme, tazmin edilme, sesini duyurma ve temsil edilme ve sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkının engellilere özgü düzenlenerek uygulanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Sağlığın insan yaşamı için temel bir hak olduğunu anımsatan Gök, ayrıca tüm yaş gruplarında engellilerin eğitim hakkının güvence altında olmasının önemini vurguladı.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

Tüketici Hakları, Ankara, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title