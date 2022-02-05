Engellilerin tekerlekli sandalyelerini ücretsiz tamir ediliyorlar

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği üyelerinin arızalanan tekerlekli sandalyeleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde teknik öğretmenlerce ücretsiz olarak yapılıyor. Dernek Başkanı İsmail Çelik, bu proje sayesinde engelli üyelerin sosyal hayata katılımlarında mağduriyet yaşamadıklarını söyleyerek dernek üyelerine bu hizmetin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dernek Başkanı İsmail Çelik, Engelliler Dayanışma Derneği olarak akülü veya manuel tekerlekli sandalyeleri arızalanan ve bu yüzden sosyal hayata katılımda mağdur olan engelli vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çabaladıklarını söyledi. Gönüllü hizmet projeleri ile, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde teknik öğretmen Turhan Pehlivanoğlu ve öğrencileri tarafından akülü veya manuel engelli kullanım araçlarının tamir bakımı ve akü değişimlerinin yapıldığına anlatan Çelik, "Bakımları yapılan ve akü ihtiyacı olan iki araç için adını vermek istemeyen bir hayırsever vatandaşımızın desteğiyle aküleri değişerek ihtiyaç sahibi engellilere araçları teslim edilecek. Ayrıca iki adet manuel tekerlekli sandalye de tamirleri yapılarak sahiplerine teslim edildi. Özel araçların buralarda tamir servisleri bulunmuyor. Bu nedenle diğer şehirlere araçların ulaşım ve tamir masrafları engelliler için ayrı külfet oluyordu. Derneğimizin talebine olumlu yaklaşarak Engelli araçlarına kamusal gönüllülük desteği veren başta Milli Eğitim İlçe Müdürümüz Mahmut Demir, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz Yusuf Özcan, Atölye öğretmenimiz Turhan Pehlivanoğlu, Koordinatör Müdür yardımcısı Hüseyin Zünbülcan, 11 sınıf makina bakım onarım öğrencileri ve çalışmaya destek veren araçların getir, götür ulaşımını sağlayan Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK