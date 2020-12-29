Son dakika haberi | Engellilerin tekerlekli sandalyelerini onaran liseliler gönüllere dokunuyor
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Son dakika haberi | Engellilerin tekerlekli sandalyelerini onaran liseliler gönüllere dokunuyor

29.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:26

Son dakika haberine göre Van'ın Muradiye ilçesinde lise öğrencileri, engellilerin bozulan tekerlekli sandalyelerini onarıp bakımlarını yaparak gönüllerine dokunuyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde lise öğrencileri, engellilerin bozulan tekerlekli sandalyelerini onarıp bakımlarını yaparak gönüllerine dokunuyor.

Kazım Karabelir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle başlattıkları proje kapsamında, ilçedeki engellileri evlerinde ziyaret ederek kullandıkları tekerlekli sandalyelerin bakımını yapıyor.

Yanlarındaki malzemelerle kırılan ya da eskiyen tekerlekli sandalyeleri onaran öğrenciler, evde tamir edilmesi mümkün olmayan sandalyeleri de okulun atölyesine götürüyor.

Burada tekerlekli sandalyelerin eskiyen parçaları değiştirilen, bakımını yapan öğrenciler, dezenfekte ettikten sonra sahiplerine teslim ediyor.

Anlamlı bir çalışmayı hayata geçiren öğrenciler, gösterdikleri duyarlılıkla her kesimin takdirini kazanıyor.

"Amacımız engellilerin yanında olmak"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AA muhabirine, öğrencilerin, öğretmenlerinin de desteğiyle çok güzel bir projeye imza attığını söyledi.

Bu tür projelerde her zaman öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayan Zorlu, "Öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Tekerlekli sandalyelerin bakımı, ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda gereken imkanlar sağlanıyor. Öğrencilerimizi, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi bu başarılı çalışmadan dolayı kutluyoruz. Her zaman onların yanında olacağız." diye konuştu.

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Öğretmeni Barış Tekinoğlu ise öğrencilerle birlikte engellilerin yanında olduklarını göstermek ve yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Bu amaçla kullandıkları tekerlekli sandalyelerin bakımını yaptıklarını aktaran Tekinoğlu, şöyle konuştu:

"İlçedeki engellilerin sandalyelerin eskidiğini, bozulduğunu ya da kırıldığını duyduk. Öğrencilerle toplumun en önemli parçası olan engelli kardeşlerimizin bu sıkıntılarını gidermek için sosyal sorumluluk projesi başlattık. Evleri ziyaret ederek tekerlekli sandalyelerin bakımlarını yapıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerini sağlamak, onlara duygusal hedefler kazandırmak istedik. Güzel bir çalışma oldu. Bize malzeme konusunda destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz."

"Yardımcı olabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz"

Öğrenci Emre Coşan, engellilere destek olmak, ihtiyaçlarını gidermek için çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Engellileri evlerinde ziyaret ederek tekerlekli sandalyelerini yeniliyoruz. Ben ve arkadaşlarım, engelli insanlara yardımcı olabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. Öğretmenlerimiz de bize büyük destek veriyor." dedi.

Oğlu engelli olan Turan Bayram da öğrencilerin sürekli kendilerini ziyaret edip tekerlekli sandalyenin bakımını yaptığını belirterek, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Son dakika haberi | Engellilerin tekerlekli sandalyelerini onaran liseliler gönüllere dokunuyor
Son dakika haberi | Engellilerin tekerlekli sandalyelerini onaran liseliler gönüllere dokunuyor
Son dakika haberi | Engellilerin tekerlekli sandalyelerini onaran liseliler gönüllere dokunuyor
Son dakika haberi | Engellilerin tekerlekli sandalyelerini onaran liseliler gönüllere dokunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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