Engellilerin tekerlekli sandalye mutluluğu

04.09.2019 17:40

Erzurum'da ihtiyaç sahibi 33 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (AÇSH), Tewifo Help Dünya Derneği ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Vakfı Erzurum Şubesi tarafından alınan 33 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi engellilere verildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AÇSH'nin bahçesinde düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlar için yapılan yardımlar sayesinde engellerin ortadan kalktığını söyledi.

Geçmiş dönemlerde engelli çocuğu bulunan ailelerin zor günler yaşadığını anımsatan Memiş, "Devletimizin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle engelleri ortadan kaldırıyoruz. Artık bulundukları yerlerden çıkıp engelli kardeşlerimiz sosyal hayata karışıyor. Engelli kardeşlerimiz için harcanan para son kurşuna kadar onlara helaldir. Keşke imkanımız olsa daha çok yardım sağlasak." diye konuştu.

AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş da Almanya'da bulunan Tewifo Help Dünya Derneği ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Vakfı Erzurum Şubesi'nin girişimleri sayesinde ortaklaşa tedarik edilen sandalyelerin engelli vatandaşların hayatlarını bir nebzede olsa rahatlatacağını belirtti.

Konuşmaların ardından, tekerlekli sandalyeleri dağıtılan engelliler büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: AA