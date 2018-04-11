Engellilerin Polis Sevgisi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Polis Teşkilatı'nın 173. yıl dönümü münasebetiyle, engelli vatandaşlar tarafından Emniyet Müdürlüğü personeline kutlama ziyareti yapıldı. Simav Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, engelli vatandaşları, Müdürlük binasının girişinde karşıladı. Ayhan, elinden geldiği kadar, engellilerin çalışmalarına ve etkinliklerine katıldığını belirtti. Engelli çocuklara eğitim veren öğretmenlerimiz kutsal bir görevi yerine getiriyor. Özel Eğitim okuluna her gelişimizde çocukları çok farklı görüyoruz, şaşırmamak elde değil" dedi.

Özel Eğitim Uygulama ve İş Merkezi Okulu öğrencisi Nazlı Yıldırım, Emniyet Müdürü'ne "Polislerin görevi nedir?" diye sordu. Birinci amaçlarının güvenlik olduğunu söyleyen Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, sokakta ve yolda kalmışlara, hastalara yardım etmek görevi olduğunu ifade etti. Özel Eğitim öğrencisi İnci Tepe, Polis Haftasını kutladığını söyleyerek derslerindeki başarılarını anlattı. Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan"Allah yolunuzu açık etsin, sizlerin yanında kendimi çok güvende hissediyorum. Senelerdir herkesin işinden çok benimle ilgilendiniz, Allah sizden bin kere razı olsun, sizler olmasaydınız ben çoktan buralardan gitmiştim" diye konuştu. engelli öğretmen Mehmet Kaçar, Simav'ın genelde huzurlu bir yer olduğunu ifade ederek, güven ve huzur içinde olduğunu belirtti. Özel Eğitim Uygulama ve İş Merkezi Okulu Müdürü İsmail Bacaksız"Bugün Simav'da yaşayan bütün engelli kardeşlerimiz adına, polis günü için Emniyet Müdürünü ve personelini ziyarete geldik. Bütün engelliler adına polislerimizin gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi.

Emniyet mensuplarının engelli vatandaşlara ikramlarından sonra hatıra fotoğrafları çekildi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA