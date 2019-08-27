Engellilerin nikahını Belediye Başkanı Eroğlu kıydı

27.08.2019 14:22

Tokat'ta, yüzde 80 bedensel engelli Abdullah Şimşek ile yüzde 50 zihinsel engelli Büşra Çetin, evlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi tarafından düzenlenen kurslarda tanışan 28 yaşındaki zihinsel engelli Büşra Çetin ve 31 yaşındaki Abdullah Şimşek, evlenmeye karar verdi.

Bir düğün salonunda düzenlenen düğünde Çetin ve Şimşek'in nikahlarını, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kıydı.

Eroğlu, "Engeller yürekte biter ve herkes bir engelli adayıdır. Sevgi engel tanımıyor, bunu bugün bir kez daha yaşıyoruz. Tokat Belediyesi olarak her daim engelli kardeşlerimize öncelik tanıyor, tüm projelerimizde onların isteklerini öne alıyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz." ifadesini kullandı.

Eroğlu, nihahı kıymasının ardından evlilik cüzdanını geline verdi.

Kaynak: AA