Engellilerin Vali Akın'dan istekleri tebessüm ettirdi
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Engellilerin Vali Akın'dan istekleri tebessüm ettirdi

03.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:16

Kırşehir Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan gençlerin, çevrim içi görüştükleri Vali İbrahim Akın'dan istekleri tebessüm ettirdi.

Kırşehir Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan gençlerin, çevrim içi görüştükleri Vali İbrahim Akın'dan istekleri tebessüm ettirdi.

Dünya Engelliler Günü kapsamında, Kırşehir Valiliğinde düzenlenen törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan 57 kurumdan bazılarının temsilcilerine belgeleri verildi.

Törende konuşan Vali Akın, Dünya Engelliler Günü'nün, onların hatırlanması ve hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasının bir kez daha gözden geçirilmesi için kutlandığını söyledi.

Son yıllarda hükümetlerin uyguladığı sosyal politikalar çerçevesinde, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya dönük önemli adımlar atıldığını vurgulayan Akın, "İşini kurana yardım, kamu ve özel sektörde engellilerin istihdamına yönelik zorlayıcı kurallar, engellilerin kamu kurumlarına ve sosyal hayata ulaşımındaki engellerin kaldırılması, bunlardan bazılarıdır." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Akın, Kırşehir Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki gençlerle çevrim içi görüştü.

Akın, "Gönül isterdi ki hep bir arada olalım, kucaklaşalım, sarılalım. Maalesef pandemi şartları bize bu fırsatı vermiyor. Sizlerin sağlığını koruma adına gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Vali Akın ile konuşan engellilerden Kırşehir Belediyespor amigosu Ercan Öztürk, takımının maçını statta izlemek istediğini iletti.

Yaptığı resmi, Akın'a hediye eden Derya Ünal da evinde beslemek için kedi ve köpek talebinde bulundu.

Mikail Zurnacı ise Vali Akın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kartvizitlerini talep etti.

Vali Akın, mümkün olabilen isteklerin yerine getirilmesi için ilgililere talimat verdi.

Engellilerin Vali Akın'dan istekleri tebessüm ettirdi
Engellilerin Vali Akın'dan istekleri tebessüm ettirdi
Engellilerin Vali Akın'dan istekleri tebessüm ettirdi
Engellilerin Vali Akın'dan istekleri tebessüm ettirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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