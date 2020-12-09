Engellilerin ihtiyaçları karşılandı
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Engellilerin ihtiyaçları karşılandı

09.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:13
Engellilerin ihtiyaçları karşılandı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, engellilere tekerlekli sandalye mont kazak ve bot hediye ettiklerini söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, engellilere tekerlekli sandalye mont kazak ve bot hediye ettiklerini söyledi.

Başkan Ramazan, Engelliler Haftası münasebetiyle Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği işbirliği ile engellilerin ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ederek, "Engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye mont kazak ve bot hediye ettik. Her ne kadar bu özel hafta nedeniyle hediyeleri vermiş olsak da sadece günü geldiğinde değil, biz hep beraberiz. Her zaman özel kardeşlerimizin hizmetindeyiz" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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