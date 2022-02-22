Engellilerin erişimini kolaylaştıracak logo tanıtıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan ve engelliler için erişilebilir olan bina, toplu taşıma araçları gibi yerleri göstermek için oluşturulan 'Erişilebilirlik Logosu'nun tanıtımı yapıldı. Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, "Erişilebilirlik Logosu ile erişilebilirlik artık daha görünür olacak" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar ve toplu taşıma araçları denetleniyor. Denetimler sonucunda engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımını kolaylaştıran bina, açık alan, toplu taşıma araçları ve asansörler gibi her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyanlar 'Erişilebilirlik Belgesi'ne sahip oluyor. Bu kapsamda erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması amacıyla Bakanlık, yeni bir adım atarak kullanılacak 'Erişilebilirlik Logosu'nu belirledi. Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan 'Erişilebilirlik Logosu'nun bu amaç için uygun olduğuna karar verilerek kullanım izni alındı. Erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla belirlenen logo, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde de kullanılabilecek.

Konuşmaların ardından logonun bulunduğu bayrak göndere çekildi, engelliler için uygun halk otobüsüne yapıştırıldı.