Engellilerin el emeği göz nuru ürünleri satışa sunuldu

Kütahya'nın Simav ilçesindeki "Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği" üyelerinin el emeği göz nuru ürünleri, Cumhuriyet meydanındaki 'Hanımeli Pazarı'nda büyük ilgi görüyor.

Simav Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Canan Yıldırım Ceylan"İlçemizdeki engelli vatandaşlar için Belediye tarafından tahsis edilen iş yerinde, tüm engelli kardeşlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini değerlendiriyoruz. Çeyiz eşyalarından örgü ürünlerine ve namazlık gibi el işi ürünlerini üyelerimiz adına satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca, bağış yapılan eşyaları da çok uygun fiyatlara satarak, dernek üyelerimizin bir çok ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bizlerin de toplumun birer ferdi olduğumuzu ve birlikte yaşadığımızı anlatabilmenin sevincini yaşıyoruz. Otistik, görme, konuşma, işitme ve fiziksel engellerine rağmen, el emeği ürünleri hazırlayıp satışa sunan engelli vatandaşlarımız büyük takdir topluyor. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz"diye konuştu. Ceylan, engelli vatandaşlar tarafından yapılan sanat eserleri, tablolar ve el işi ürünlerin, ilçe dışında da tanımı ve satışı için proje hazırladıklarını ve destek beklediklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA