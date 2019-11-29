Engellilerin bisikletini çalan hırsız tutuklandı
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Engellilerin bisikletini çalan hırsız tutuklandı

Kırşehir'de engellilerin bisikletlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu A.K., (22) tutuklandı.

29.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:52
Engellilerin bisikletini çalan hırsız tutuklandı

'de engellilerin bisikletlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu A.K., (22) tutuklandı.


İl Asayiş Şubesi ekipleri, Nasuhdede Mahallesi'nde bisikleti çalınan engelli İ.G.,'nin şikayeti üzerine şehir genelinde çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları kayıtlarını da inceleyen polis, şüphelinin A.K., olduğunu belirledi. Şehir merkezinde yakalanan şüphelinin 5 farklı adresten bisiklet hırsızlığı gerçekleştirdiğini ve 7 hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi. Çalıntı bisikletlerin saklandığı depoda arama yapan polisler, İ.G.,'nin de bisikletini bularak teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.K., tutuklandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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