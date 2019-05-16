Engellilerin Bir Günlük Temsili Askerlik Heyecanı

Samsun, Çorum, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da engelliler, bir günlük temsili askerlik yaptı.

Samsun'da Engelliler Haftası kapsamında 125 engelli, yemin ederek askerlik heyecanını yaşadı. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu 19 Mayıs Kışlası'nda düzenlenen törende, askeri elbiselerini giyen engelli gençlere bir süre temsili askerlik eğitimi verildi. Ailelerin de sevinç gözyaşlarıyla izlediği törende engelli gençler, ellerini Türk bayrağı üzerine koyup yemin etti.

Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, burada yaptığı konuşmada, Anayasa'nın 72. maddesinde her Türk vatandaşının hakkı ve ödevi olarak belirtilen askerlik mükellefiyetinin, asker-millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil ettiğini, bu hususun Türk milleti için bir onur vesile olduğunu söyledi.



Kutsal askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıdığına işaret eden Üstün, "Yaşama sımsıkı sarılmanız, içinizdeki umudu hiç kaybetmemeniz ve hayata tutunma adına gösterdiğiniz azim ve özveriyle hepimize örnek teşkil ettiğinizden, bugün burada olmanızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından bazı engellilere çavuş ve onbaşı rütbesi takıldı. Terhis belgelerinin dağıtılmasının ardından engelliler, geçiş törenine katıldı.



Temsili askerlik görevini yerine getiren engelliler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Çorum

Engeliler Haftası kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende engelli askerlerin terhis belgeleri İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ ile Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Yusuf Hoşnut tarafından verildi.

Başbuğ, burada yaptığı konuşmada, anne babalar için erkek evlatların askerlik görevini yapmasının çok önemli olduğunu söyledi. Peygamber ocağına katılıp askerlik vazifesini yerine getirerek birey olmaya ilk adımın atıldığını aktaran Başbuğ, engellilerin bir günlüğüne de olsa askerlik duygusunu yaşamasını tüm ülkelerin örnek alabileceğini belirtti. Başbuğ, asker millet kavramının Türk ulusu için bir onur vesilesi olduğunu kaydetti.

Yemin töreni, engelli askerlerin tören geçişiyle son buldu.

Sinop

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, törendeki konuşmasında, askerliğin her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görev olduğunu söyledi. Engelli vatandaşları bir günlüğüne de olsa şerefli üniforma içinde görmenin kendilerine mutluluk verdiğini vurgulayan Altıntaş, "Yemin ederek aramıza katılan değerli silah arkadaşlarımız bir gün de olsa vatan hizmetini yerine getirme şerefine ulaştı. Hayata tutunma azimleriyle bizlere örnek olan ve bu şerefli üniformayı giyme özverisinde bulunan tüm engelli vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Jandarma teşkilatına, ailelerine hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Yemin töreninin ardından temsili askerlik görevini yerine getirenlere terhis belgeleri takdim edildi.

Tören, bomba ve uyuşturucu madde arama köpeklerinin gösterisiyle son buldu.

Kastamonu

Kastamonu Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören öncesinde engellilere askerlik eğitimi verildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende komandolar tarafından "Komando Andı" okundu. Köpek timlerinin gösterisi, engelliler ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Şenel Eker, burada yaptığı konuşmada, askerlik görevini yerine getiren engellilerle gurur duyduklarını dile getirerek "Dün gece ellerine kına yakarak askere getirdiğiniz evlatlarınız tüm engelleri yıkarak askerlik görevlerini icra etti. Yüce milletimiz, vatan söz konusu olduğunda hiçbir engeli tanımayacağını bir kez daha göstermiştir." dedi.

Yemin töreninin ardından temsili askerlik görevini yerine getirenlere terhis belgeleri verildi.

Amasya

Amasya'nın Merzifon ilçesinde "temsili askerlik" uygulamasına katılan 23 engelli, bir günlüğüne de olsa asker olmanın sevincini yaşadı.

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına temsili askerlik yapmak için aileleriyle gelen engellileri, nizamiye girişinde görevli personel karşıladı. Beden ölçülerine uygun askeri üniforma dağıtılan engelliler, palaska kuşanıp botlarını bağladı. Engelliler, tören alanında esas duruş, selam verme, tören yürüyüşü gibi temel askerlik eğitimi aldı.

Törende konuşan 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal, Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan vatandaşların bu hak ve ödevlerini sembolik şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Törende, silah ve Türk bayrağı üzerine el koyarak ant içen 23 engelliye tezkere verildi.

Törenin ardından engelliler, aileleri ve askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA