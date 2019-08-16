Engellilerin akülü tekerlekli sandalye mutluluğu

16.08.2019 21:34

Muş'ta, Bulanık Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Engelleri Birlikte Aşalım" projesi kapsamında 40 engelliye akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Bulanık Spor Salonu'nda düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Hacı Arslan Uzan, ilçede akraba evliliğinin yoğun olmasından dolayı engelli sayısının fazla olduğunu söyledi.

Önceki yıl da akülü tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Uzan, şöyle konuştu:

"Bu sene de inşallah 40 tane sandalyeyi dağıtıyoruz. Yine peyderpey her sene bu çalışma devam edecek çünkü engelli olmak bir kader olmamalı. Hepimiz burada bir engelli adayıyız. Bizler mutlaka bu kardeşlerimize sahip çıkmalıyız. İnşallah biz de devlet olarak bunu göstereceğiz. Bu ailelerimize sadece tekerlekli sandalye değil maddi yardımda da bulunacağız. Yeter ki bu kardeşlerimize sahip çıkın. İnşallah bu kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olacağız."

Konuşmanın ardından Kaymakam Uzan, engellilere akülü tekerlekli sandalyelerini teslim etti. Tekerlekli sandalyelerini alan engelliler, büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: AA