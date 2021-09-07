"Engellilerimiz ve aileleri bu kentte asla yalnız değildir"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 30 Ağustos Engelsiz Deniz Festivali kapsamında gelen teşekkür ve tebrik mesajlarına dönük olarak yaptığı açıklamada, "Şehrimiz genelinde yüzlerce çocuğumuzun katıldığı etkinlikte yavrularımızın...

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 30 Ağustos Engelsiz Deniz Festivali kapsamında gelen teşekkür ve tebrik mesajlarına dönük olarak yaptığı açıklamada, "Şehrimiz genelinde yüzlerce çocuğumuzun katıldığı etkinlikte yavrularımızın mutluluğuna şahit olmuştuk. O günden beri özel çocuklarımızın sevinçleri ve ailelerimizin bu tarz organizasyonların yapılmasına dönük taleplerini de aldık. Şehrimizde engelli bireylerimizin ve ailelerimizin mutlu olacağı organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"ENGELLERİ SEVGİYLE VE HİZMETLE AŞIYORUZ"

Engelli bireylerle Ringo, Rüzgar Sörfü, Jet Turu, Yelkenli Tekne Turu ve Yüzme etkinlikleriyle keyifli zaman geçirmelerine dönük adım attıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Umutlu gözlerle sosyal hayata daha fazla katılan, yeni arkadaşlıklar kuran engelli kardeşlerimiz bizim önceliğimizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. Kocaeli'de engelleri sevgiyle ve hizmetlerimizle aşıyoruz. Şunu bir kez daha ifade ediyorum ki, hiçbir engellimiz ve aileleri asla bu kentte ve bu ülkede yalnız değildir. Devletimizin tüm kurumlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi olarak bizler özel çocuklarımızın ve ailelerimizin yanındayız" diye konuştu.

"TOPLUMA ROL MODEL OLDULAR"

"Otizm Spektrum bozukluğu olan özel gereksinimli bireylerin beslenmesinde önemli bir yere sahip olan probiyotiklerin geliştirilmesi ve üretimi için protokol imzaladık" diyerek açıklamasına devam eden Başkan Büyükakın, "Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Kağıtsporlu milli judocumuz Recep Çiftçi, yine Judo da Zeynep Çelik bronz madalya aldı. İki sporcumuzda görme engelli. Büyük azim ve yaşama sevinciyle gelen madalyalar. Topluma rol model oldular. İşte biz bu noktada adımlarımızı atıyor, çocuklarımıza ve gençlerimize yardımcı oluyoruz. Eğitim ve sağlık desteklerimizin yanında 30 Ağustos'ta düzenlediğimiz festival gibi organizasyonlarımızı daha sıklıkla yapmak için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürecekler" ifadelerini sarf etti.

"BAŞARI HİKAYELERİNİ ANLATACAKLAR"

Başkan Büyükakın, "Özel çocuklarımız yaşama sevinçleriyle ve elde ettikleri başarılı sonuçlarla Türk gençliğine ve toplumuna örnektirler. Onlara bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra başarılı sporcularımızı Kocaelililerle buluşturacağız. Başarı hikayelerini anlatmalarını sağlayacağız. Rol model olarak şehrimizde yaşayan çocuklarımıza ve gençlerimize, hayatta neler yapabileceklerini göstermelerini sağlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Habermetre