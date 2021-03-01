Engellileri taşıyan servis aracı alev aldı, sürücü içerdekileri çıkardı
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Engellileri taşıyan servis aracı alev aldı, sürücü içerdekileri çıkardı

01.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:19
Engellileri taşıyan servis aracı alev aldı, sürücü içerdekileri çıkardı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezine ait engellileri taşıyan servis aracı yandı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezine ait engellileri taşıyan servis aracı yandı. 4 engelli, araçtan sürücü tarafından çıkarıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Silvan ilçesinde, özel bir rehabilitasyon merkezine ait Galip Kaya'nın kullandığı 33 NSC 22 plakalı servis aracında çıktı. Aracın alev aldığını fark eden sürücü Kaya, araçta bulunan 4 engelliyi çıkararak, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye gelen itfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından servis aracı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Engellileri taşıyan servis aracı alev aldı, sürücü içerdekileri çıkardı
Engellileri taşıyan servis aracı alev aldı, sürücü içerdekileri çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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