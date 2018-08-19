Engellilere Yönelik Yaz Okulundan 324 Çocuk Faydalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce her yıl "Engelsiz Bir Gelecek" sloganıyla düzenlenen yaz okulu eğitimlerinden bu yıl 324 çocuk yararlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 15 merkezde düzenlenen yaz okulunda ilk ve ortaokul düzeyinde müfredat dersleri verildi. İki ay süren eğitim sonunda engelli çocuklara kişisel gelişim kursları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyet imkanları sağlanarak topluma katılım ve küçük yaşta empati duygularının gelişimi sağlandı.

Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü (İSEM) tarafından ücretsiz hazırlanan Yaz Okulu Eğitim Programları'na 7 ile 13 yaş arası engelli ve engelsiz çocuklar katıldı. 2007 yılında İSEM tarafında başlatılan Yaz Okulu kapsamında şu ana kadar 3 bin 586 çocuk istifade etti. Bu yıl haziran ve ağustos aylarında eğitim programlarından 324 çocuk faydalandı.

"Çocuklar arasında empati kurulması hedeflendi"

Yaz Okulu'nda, engelli çocuklara yönelik ön yargıların erken yaşta yıkılması ve farklı çocuklar arasında empati kurulması hedeflendi. Ayrıca kurslarda çocuklara, yardımlaşma, paylaşma duygusu kazandırmanın yanı sıra birlikte kültür, sanat, spor aktiviteleri yaptırılarak aralarında sosyal etkileşimin artması da sağlanmaya çalışıldı.

İSEM tarafında düzenlenen Yaz Okulu'nda ilk ve ortaokul düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun derslerin yanı sıra uzman eğitimciler tarafından çocukların el becerilerini geliştirmek amacıyla takı tasarımı, makrome, çini, seramik, mum yapımı gibi kişisel gelişim kursları da verildi. Ayrıca çocuklar için Miniatürk, Eyüp Sultan Camisi, Topkapı Sarayı, Eyüp Oyuncak Müzesi, Darıca Hayvanat Bahçesi gibi yerlere geziler de düzenlendi.

- 6 Milyon çocuğa ücretsiz eğitim verildi

İSEM Yaz Okulu'ndan her yıl ortalama 200 ile 400 arasında öğrenci faydalanıyor.

Engelli çocuklara ve ailelerine yönelik destekleyici ve bütünleştirici eğitim hizmeti sağlayan İSEM ayrıca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), psikososyal servis eğitimi, yasal haklar, okul öncesi eğitim, aile danışmanlığı ve engelli bireylerin bağımsız şekilde yaşamlarını sürdürmeleri konularında eğitimlerini sürdürüyor.

İSEM merkezlerinde şu ana kadar 6 milyon 756 bin engelli çocuğa 111 seans ücretsiz eğitim sunularak rehabilitasyon desteği sağlandı.