Engellilere Yönelik Girişimcilik Eğitimi Başladı

Mersin'de engellilere yönelik girişimcilik eğitimi düzenlendi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB) ve İş-Kur işbirliğiyle engellilerin ekonomik ve sosyal yönden bağımsız olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen kurs başladı.



Kursiyerlere, Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi Nihat Doğan tarafından uygulamalı girişimcilik eğitimi, girişimin iş fikri yaratması, işletme yönetimi, pazarlama, finans, iletişim ve davranış konularında eğitim veriliyor.



Engelliler Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda verilen kurs 4 gün sürecek.



Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecek.