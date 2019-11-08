Engellilere yönelik bakır işleme kursu

08.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:38

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından engellilere yönelik "Bakır İşleme Kursu" açıldı.



Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa engelli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve bu tür kursları her yıl açtıklarını söyledi.



İŞKUR destekli açılan kursların hafta içi her gün yapıldığı belirten Ekinci, "Kurs saat 09.00 ile 14.30 yapılacak. 298 saat sürecek kursa katılan engelli vatandaşlarımıza İŞKUR tarafından günlük 25 lira ücret ödenecek ve yine sigortaları da yatırılacak." dedi.

Ekinci, kursu başarıyla bitirenlere sertifika verileceğini de kaydetti.

Kaynak: AA