Engellilere yardım, hapis cezası almalarına "engel" oldu

13.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:14

Diyarbakır'da hastanede görevli bedensel engelli çalışanı darbettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 şüpheli, ceza almaktan rehabilitasyon merkezinde çalışma şartıyla kurtuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna bu yıl mahkemeler ve savcılıktan 3 bin 110 dosya geldi.



Uzlaştırmacıya verilen bin 489 dosyadan bin 401'i olumlu, 88'i olumsuz sonuçlandı, 894 dosyada ise taraflara uzlaşma teklifi yapıldı.

Olumsuz sonuçlanan dosyaların, bazı taraflara ulaşılamamasından kaynaklandığı öğrenildi.

Uzlaştırmacılara verilen dosyaların yüzde 59'unda ise tarafların kendi aralarında uzlaşması dikkati çekti.

Bu dosyalardan birinde de şüphelilerin rehabilitasyon merkezinde çalışması şartıyla uzlaşma sağlandı.

Ceza almaktan kurtuldular

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde çalışan bedensel engelli personel Özgür Ekici, yaşları küçük şüpheliler Seyit Ali Y, Yusuf Y, Serhat O. ve Adem A. tarafından darbedildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinde dava açıldı.

Şüphelilerin, uzlaşmayı kabul ettiklerini beyan etmeleri üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Serdar Açıkgöz tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı Zeki Tura, şüpheliler, müşteki ve avukatlarıyla görüştü.

Olayda yaralanan ve mağdur olan Ekici, rehabilitasyon merkezinde çalışarak engellilere yardım etmesi şartını kabul eden şüphelilerle anlaşma sağladı.

Uzlaşma ile 4 şüpheli, Kayapınar ilçesinde bulunan özel rehabilitasyon merkezinde bir ayda 32 saat boyunca çalışma koşuluyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

Mağdur Özgür Ekici, AA muhabirine, yaşanan olayı ve sağlanan uzlaşma sürecini aktardı.

Şüphelilerin söz konusu olaydan dolayı hata yaptıklarını ve dava süreciyle mağdur oldukları için uzlaşmayı kabul ettiğini belirten Ekici, şöyle konuştu:

"Şüphelilerin, saldırdıkları engellilerin yaşam biçimini anlamaları için rehabilitasyon merkezinde çalışmalarını istedim. Belirlenen rehabilitasyon merkezinde bir ay boyunca engelli vatandaşlara yardımcı olmaları adına ceza verildi. Bu tarz gerçekleşen olaylarda vatandaşların kendi aralarında uzlaşma sağlayarak engellilere yardımcı olunmasını istiyorum."

Rehabilitasyon merkezinde çalışarak cezadan kurtulan Seyit Ali Y. ise olay anında büyük bir hata yaptıklarını kaydetti.

"Mağdurdan özür diliyorum"

Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade eden Seyit Ali Y, "Öğrenciyim sicilim bozulursa veya ceza alırsam kötü olurdu. Burada engellilerin hayatlarında yaşadığı zorlukları daha iyi anladım. Mağdurdan özür diliyorum. İzinleri olursa burada çalışmaya yine gelirim. Çok güzel aile ortamı var ve tekrar gelmek isterim." diye konuştu.

Uzlaştırmacı Tura da söz konusu olayda uzlaşma sağlanarak, her iki tarafın da mutlu olabileceği sonuç ortaya çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Tura, çocukların ceza alarak gelecekte hayatlarını etkileyecek problem ile karşılaşmak yerine böyle bir uzlaşmaya gönüllü olduklarını aktardı.

Zeki Tura, şunları kaydetti:

"Rehabilitasyon merkezinde çocukları bir ay içerisinde 32 saat engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmaları konusunda program yaptık. Şüphelilerin istekli olarak katılmasıyla çok güzel bir ortam yaratıldı. Faillerin yaptıklarından utandıklarını, hata yaptıklarını ve gönüllü olarak bu tarz bir toplumsal olguya ne kadar sahip çıktıklarını görmüş olduk. Uzlaştırma kültürünün Türkiye'de geniş kitlelere ulaşıyor olması toplumun uzlaştırmaya ne kadar yatkın olduğunu görmek mutlu ediyor. Devletimizin sağladığı bu kurumun ileride çok daha başarılı olacağını düşünüyorum."

Mağdurun avukatı Suzan Sert ise suça sürüklenen çocukların cezalarının 3 yılı aşmadığı gerekçesiyle, uzlaştırmaya tabi tutulduğunu bildirdi.

Müvekkilinin engelli olduğu için uzlaştırmaya empati duygusunu kattıklarını kaydeden Sert, şu değerlendirmede bulundu:

"Söz konusu olayda müvekkilime saldırı olmuş. Rehabilitasyon merkeziyle suça sürüklenen çocuklar açısından topluma kazandırma ve durumu daha iyi anlamaları açısından edimin yerine getirilmesini talep ettik. Suça sürüklenen çocuklar edimi yerine getirdikleri için haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Çocukların eğitim durumunu da gözettik. İleride iş konusunda sıkıntı yaşamalarını istemedik. Hem müvekkil hem de suça sürüklenen çocuklar açısından olumlu ve tatmin edici bir sonuç aldık."

Kaynak: AA