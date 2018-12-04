Engellilere Ok Uçurma Etkinliği
Namık Kemal Üniversitesi Okçuluk Topluluğu, Dünya Engelliler Günü sebebiyle bedensel engelin okçuluk sporuna engel olmadığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ok uçurma etkinliği düzenledi.
Namık Kemal Üniversitesi Okçuluk Topluluğu, Dünya Engelliler Günü sebebiyle bedensel engelin okçuluk sporuna engel olmadığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ok uçurma etkinliği düzenledi.
Okçuluk Topluluğu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Sütçü, Okçuluk Antrenörü Mehmet Şimşek, okçuluk topluluğu öğrencileri Spor Kompleksi önünde ok uçurma etkinliğinde bir araya geldi.
Programda engelli bireylerin hiçbir zaman inançlarını kaybetmemeleri gerektiğine dikkat çekilerek, bedensel engellerinin okçuluk sporunda büyük başarılara imza atabilecekleri kaydedildi. - TEKİRDAĞ