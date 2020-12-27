Engellilere manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı
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Engellilere manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı

27.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:26
Engellilere manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı

Seyhan Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtımını sürdürüyor.

Seyhan Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtımını sürdürüyor.

Seyhan Belediyesi, 'Engelli Hizmetleri' birimi ile ilçesi sınırlarında yaşayan ve bir engelinden dolayı yaşam faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çeken engelli bireyleri unutmadı. Belediye hukuki danışmanlık, psikolojik ve medikal malzeme desteği verdiği engelli bireylere, bir yerden bir yere gidişini kolaylaştırmak için manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtımına devam ediyor.

İlçede faaliyet gösteren 48 Engelli Derneğinin katkılarıyla belirlenen ihtiyaç sahibi engelli bireylere tekerlekli sandalyeleri evlerinde teslim ediliyor. Talebe ve engellilik durumuna göre manuel veya akülü tekerlekli sandalyeler, tek tek gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle belirlenen engellilere veriliyor. Ziyaretlerde, engelli bireylerin maske ve dezenfektan talepleri de karşılanıyor. Tekerlekli sandalyelerini alan engelli bireyler, Başkan Akif Kemal Akay'a teşekkür ettiler.

Dezavantajlı grupların sorunlarını çözümlemek için özel çaba harcadıklarını ifade eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sosyal belediyecilik uygulamalarının artarak süreceğini söyledi. Başkan Akay, "Engelli bireylere, özellikle bir yerden bir yere giderken kolaylık sağlamak adına tekerlekli sandalye dağıtımına önem veriyoruz. Mesafelerdeki engelin ortadan kaldırılmasına katkı sunarak, engelli bireylerin sosyal yaşam içerisinde olmalarına olanak tanıyoruz. "Engelsiz bir yaşam" oluşturmak amacıyla iş ve işlemlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu. - ADANA

Engellilere manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı
Engellilere manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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