Engellilere Hazırlık Kursu

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS) girmek isteyen engelliler için ücretsiz hazırlık kursu açıldı.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İlim Yayma Cemiyeti Mimar Sinan İlim ve Kültür Merkezinde açılan ücretsiz EKPSS kursunda, 15'i görme, 13'ü ortopedik, 27'sinin ise farklı engelleri olan toplam 55 kişi görevlendirilen öğretmenler tarafından eğitim görüyor.



İlim Yayma Cemiyeti Mimar Sinan İlim ve Kültür Merkezine gelen Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu da, kurs gören engellilere saz çalıp, türküler söyledi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa 55 engelli adayın geldiğini söyledi.



Amaçlarının engellileri 22 Nisan'da yapılacak EKPSS'ye hazırlamak olduğunu dile getiren Özbilgiç, "Engellilere dört öğretmen tarafından eğitim veriliyor. Bu kursu İlim Yayma Cemiyeti ile birlikte yapıyoruz." dedi.