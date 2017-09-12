Engellilere Engelsiz Kafe

KIRIKKALE Belediyesi, örnek bir projeyi hayata geçirip, engellilere yönelik yapımını tamamladığı kafenin işletmesini Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği'ne devretti. Belediye, daha önce de şehir merkezinde bulunan bir parkı çay bahçesine dönüştürüp, şehit ailelerine devretmişti.

Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği tarafından faaliyete geçirilecek kafe, engellilere engelsiz bir yaşam sunarken, engelsiz vatandaşlara da hizmet verecek. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığı belirtilen kafenin yakın zamanda açılışının yapılacağı belirtildi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, engellilerle tokalaşıp, sohbet ederken, Ankara'da sendromlular için yapılmış bir kahvenin olduğunu belirtti, şunları söyledi:



"Biz de Kırıkkale'mizde dernek yönetimimizle beraber bir farkındalık yapalım diyerek engelsiz kafe yapalım dedik. Bu, tüm engellilerimizin tamamı için geçerli olan bir kahvemiz. Burayı onlar kendileri işletiyorlar. Çalışanlar da kendileri. Ama müşterinin tamamı kendilerinden değil, biz de gelebileceğiz. Açık havada yeşil alan olsun, kardeşlerimiz evlerinde ister istemez sıkıntı çekiyorlardı. Böyle bir ortamda hepsinin bir araya gelebileceği bir kafe fikri doğdu. Dernek yönetimi ile birlikte burayı tahsis ettik. Umarım memnun kalırlar. Kırıkkale'deki engelli-engelsiz kardeşlerimiz için böyle bir mekanımız oldu. Hep beraber güle güle kullanın."



Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Emin Erkoç ise Belediye Başkanı Saygılı'ya, kendilerine kazandırdıkları müessese için teşekkür etti. Erkoç, "Burası kesinlikle kar amacı güdülmeyen bir yer olacak. Tüm Kırıkkale halkımızın hizmetinde, Kırıkkale halkımız şunu çok iyi bilmelidir ki; buradaki bir kuruş gelirin engellilerin engelinin kalkması için kullanılacağı. Bunu engellilerin spor faaliyetleri, gezi turları, engelliler için sosyal aktivitelerin tamamında kullanılacağını unutmamalarını istiyorum. Halkımız buraya bir kuruş verirlerse, engellilerin sosyal hayata katılımları için olacak. Biz engellilerin bırak Türkiye'yi, Dünyaya açılmalarını isteyeceğiz" diye konuştu. - Kırıkkale