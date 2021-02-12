Engellilere 'engeli' fotoğraflayarak sosyal medyada yayınlıyor

İZMİR'de 41 yıllık avukat Özcan Tokuş, kentin birçok noktasındaki engelli yolu ve kaldırımlara gelişi güzel park yapan sürücülerin araçlarını plakalarıyla sosyal medyadan yayınlıyor. Tokuş, "Yaşadığım kentte, yürüyüş güzergahımda engelli vatandaşlara ait yerlere de 'engel' konulduğunu gördüm. Bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm. Bunun üzerine engelleri fotoğraflamaya ve sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladım" dedi.

Avukat Özcan Tokuş, engellilerin kullanımı için ayrılan yollar başta olmak üzere kaldırım işgallerine savaş açtı. Engelli yolu ile kaldırımlara gelişi güzel park yapan sürücülerin araçlarını plakaları ile sosyal medyada oluşturduğu 'Aykıroluklar' adlı sayfada yayınlıyor. Bu şekilde Tokuş, duyarsızlıklara karşı dikkat çekmeyi amaçladığını söylüyor.

'15 YILDIR TAKİP EDİYORUM'

Engelliler için ayrılan yol ve kaldırımlara yapılan işgallerin 15 yıldır takibini yaptığını hatırlatan Av. Özcan Tokuş, "Bunun bir 'sosyal sorumluluk çalışması' olduğunu düşünüyorum. Yaşadığım kent, İzmir'de yürüyüş güzergahımda ya da yaptığım gezintilerde, engelli vatandaşlara ait yerlerde engellilere ayrıca 'engel' konulduğunu gördüm. Bunun üzerine yapılan engelleri fotoğraflamaya ve sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladım" dedi. Engellilerin pek çok alandaki haklarının ihlal edildiğini belirten Tokuş, "Bu kesime yönelik gördüğüm ve bildiğim bütün ihlalleri fotoğraflıyorum. Aynı zamanda engelliler dışında yayalar için ayrılan kaldırımlara yapılan bütün ihlalleri de kaydediyorum. Araç parkları, mağazaların sandalye ve masa işgalleri gibi. Bu özel ilgi alanıma dönüştü. Bundan sonra da devam edeceğim"diye konuştu.Sosyal medyada ihlallerin yayınlanmasına genellikle bunları gerçekleştiren kişilerin tepki gösterdiklerini belirten Tokuş, "İnsanların başına olumsuz bir şey gelmesini beklemeyelim. Bir kişi engelli, olmadan engellinin ne gibi zorluklar çektiğini bilmeli. Bu da farkındalık sorunudur. Konu tek İzmir'in değil tüm ülkede bir sorundur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN