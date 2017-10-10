Engellilere E-Kpss Hazırlık Kursu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı, şehirde bulunan engelliler için e-KPSS hazırlık kursu açtı.



Gaziantep'te bulunan engellilere yönelik çok sayıda proje yapan Engelliler Daire Başkanlığı, engeliler için e-KPSS hazırlık kursu düzenledi.



Engelli Koordinasyon Merkezi'nde 16 Ekim'de başlayacak kursta Türkçe, matematik, coğrafya ve tarih dersleri verilecek. Kurs, mart ayında son bulacak.



Engelli vatandaşların daha iyi şartlarda çalışma imkanı yakalayabilmesi adına engellilere yardımcı olmak istediklerini belirten yetkililer, kursa tüm engelli vatandaşların katılabileceklerini ifade ettiler.