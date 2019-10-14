Engellilere çöp tankı engeli

14.10.2019 09:27

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kaldırımın ortasına sabitlenen çöp tankları, engellilerin ulaşımını zorlaştırıyor. Çöp tankları nedeniyle tekerlekli sandalyesini kullanmakta zorluk çektiğini belirten bedensel engelli Hakan Aydın (42), "Bayraklı'da birçok noktada yere gömülen çöp tankları var. Tekerlekli sandalyeyle geçme imkanı yok. Engelli biri olarak ulaşımda çok zorluk çekiyorum" dedi.

Bayraklı'da yaşayan ve medikal sektöründe çalışan Hakan Aydın'ın sağ bacağı, 7 yıl önce ayağında oluşan, kansere neden olabilecek yumuşak doku tümörü nedeniyle kesildi. 7 yıldır tekerlekli sandalye kullanan Aydın, en büyük sorununun sokaktaki engeller olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 ay önce Bayraklı'da, kaldırımların ortasına sabit olarak yerleştirilen çöp tankları, Aydın gibi engellilerin ulaşımını zorlaştırıyor.

Çöp tankları nedeniyle hayatını tehlikeye atarak, yola inmek zorunda kaldığını anlatan Hakan Aydın, "Bayraklı'da birçok noktada, özellikle kaldırımın ortasında belediyenin yere gömülü halde koyduğu çöp tankları var. Tekerlekli sandalyeyle geçme imkanı yok. Engelli biri olarak ulaşımda çok zorluk çekiyorum. Çöp tankları nedeniyle kaldırımı kullanamayınca yola inmek zorunda kalıyoruz; ancak yollar bizim için tehlikeli. Süratli giden bir araba dikkatsizlik sonucu çarpabilir. Bayraklı'da yaşayan yaklaşık 4 bin engelli vatandaştan 1500'ü tekerlekli sandalyeye mahkum. Kaldırımlar kabusumuz oldu ya taşları sökülür ya ortasına bir şey konulur. Yaya geçidini istediğimiz gibi kullanamıyoruz. 'Engelli dostu kent' deniyor, bu nasıl dostluk?" diye konuştu.BİSİKLETLİ ÇOCUKLAR İÇİN DE TEHLİKELİBayraklı'da oturan emekli Hamdi Sayımcı (70) ise aynı sorunun bisiklet kullananları özellikle de çocukları etkilediğini belirterek, "Bu çöp bidonları, doldur- boşalt işlemi için verimli olabilir; ama vatandaşlar amacına uygun kullanmıyorlar. Çöpleri kenarlara bırakıyorlar. Kamyon gelene kadar yine koku oluşuyor. Üstelik kaldırımların kapanması sadece engellileri değil sağlıklı olan bisiklet sürücülerini de etkiliyor. Özellikle çocuklar bu çöp tankları nedeniyle bisiklet sürerken düşüyor" dedi.

Adalet Mahallesi sakinlerinden Barış Sevimli de "Bu çöp tankları hem engelli vatandaşlar hem de yaşlı ve çocuklar için tehlike arz ediyor. 42 yaşında sağlıklı bir bireyim ama yarına ne olacağım belli değil. Bu sorunların en kısa sürede düzeltilmesini ve kaldırımların engellilerin ulaşımına uygun hale getirilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA