Engellilere Asansörlü Araç Tahsis Edildi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce bünyesince özel tasarlanan asansörlü servis aracı, engelli vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının "Engelsiz Mardin Projesi" kapsamında engelli vatandaşların istedikleri her yere ulaşımlarını kolaylaştıracak 3 engelli ve 7 yolcu taşıma kapasiteli engelli servis aracı hizmete başladı.

Evlerinden belediye personeli tarafından araca alınan engellilerin bir kısmının hastaneye, bir kısmının parka ulaşımı sağlandı.

Araçta incelemelerde bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, engellilerle sohbet etti.

Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada engelli vatandaşların sosyal hayatlarında sıkıntı yaşamamaları için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Göreve başladıklarından bu yana toplumdaki herkesle yüz yüze görüşüp projeler uyguladıklarını belirten Yaman, şehirde herkesin yüzünün gülmesi için gayret ettiklerini aktardı.

Yaman, engellilere yönelik de "Engelsiz Mardin Projesi"ni hayata geçirip onların yanında olduklarını hissettirmek istediklerini dile getirerek, "Göreve ilk başladığımız günden beri engelli kardeşlerimizin ibadethanelere, camilere ve diğer alanlara intikallerini sağlıyorduk ama şimdi kendilerine ait bir araç da olmuş oldu. Bu araçla engelli kardeşlerimiz parklara, bahçelere, işlerine çok daha rahat ulaşacak. Bu araç 7 gün 24 saat engelli kardeşlerimizin emrinde olacak. İnşallah bu sayede şehirde daha konforlu seyahat etmeleri sağlanacak." diye konuştu.

Bu çalışmaların süreceğini vurgulayan Yaman, çalışmaları engellilerin daha rahat hareket etmesi, yaşamlarını konforlu şekilde sürdürmeleri için organize ettiklerini sözlerine ekledi.

"Allah devletimizden razı olsun"

Engelli vatandaş Murat Erol, aracın, yaşamlarına büyük kolaylık sağlacağını söyledi.

Emeği geçen herkese dua ettiklerini dile getiren Erol, "Aradığımız zaman bizi hemen gelip alıyorlar. Hastaneden alıyorlar, evimize getiriyorlar. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Mehmet Alan da devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, çok mutlu olduğunu belirtti.

"Allah devletimizden, Valimizden bu hizmeti verdiği için razı olsun." diyen Alan, daha önce hastaneye giderken çok yorulduklarını söyledi. Alan, artık istedikleri yere gidebildiklerini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.