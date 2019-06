Engellilere 50 bin lira hibe desteği

Sivas'ta engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik düzenlenen hibe programına başvuru yapanlardan engelli ve eski hükümlüleri çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyon tarafından onaylanan 3 engelli projesine 50'şer bin lira hibe desteği çeki verildi.

Sivas Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen hibe desteği teslim törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal'ın yanı sıra engelli vatandaşlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, "Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri yılda 2 defa engelli ve eski hükümlü olan kardeşlerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik olarak projelerini hazırlamaları için müracaat alıyor. Bu müracaatlar engelli çalıştırmayan iş yerlerine uygulanan idari para cezalarından oluşturulan fon tarafından finanse ediliyor. Eski hükümlü kardeşlerimizin iş kurmalarındaki destek bu kanaldan karşılanıyor. İlimizde de biz bunu işlemeye çalışıyoruz. Bugünkü programı bir tören şeklinde yapmamızın amacı da budur. Çünkü maalesef eski hükümlü ve engelli kardeşlerimizin bu hibe destek programlarına müracaatları noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Biz bu işi bu sene biraz daha hareketlendirelim diye 11 engelli derneğimizi toplantıya çağırdık, 6 tanesini getirebildik. 188 girişimcilik belgesi olan engellimizi bizzat arayıp programa müracaat etmelerini istedik, 10 engelli kardeşlerimiz geldi. Müracaat edenlerin büyük kısmının da proje desteği onaylanıyor. Engellilerimize 50 bin lira, eski hükümlülerimize de 36 bin lira kendi işlerini kurabilmeleri için hibe desteği sağlanıyor" dedi.

"Derneklerimizin etkin olması lazım"

İŞKUR İl Müdürü Canpolat'ın ardından konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Başvuruların artması noktasında derneklerimizin etkin olması lazım. Üyelerini bilgilendirmesi, bilinç oluşturması lazım. Özellikle son 17 yılda hükümetlerimiz döneminde engelli kardeşlerimize gerek istihdam noktasında gerekse sosyal yardımlar noktasında çok büyük destekler oldu. Bugünkü program da kendi işlerini kurma noktasında farklı bir proje. Hibe desteği kazanan kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu tür projelerin belediye olarak her zaman yanındayız" diye konuştu.

"Her çiçek baharın müjdecisidir"

Sivas'ta istihdamın artırılması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Vali Salih Ayhan da, "Her kurum kendi iç kapasitesini daha da artırmak için gayret gösteriyor. İŞKUR İl Müdürlüğümüz de buna ayak uyduran dinamik bir kurum. Her gelen talebi titizlikle dikkate alıp bunun çalışmalarını yapmaktadır. Bugün de yine imza atacağız inşallah. Rakam az olsa da anlamlı. Kamuoyuna duyurarak başvuru sayısını artırmamız gerekiyor. Biz birçok törene katılıyoruz ama bizim için en anlamlısı istihdam odaklı toplantılara katılmaktır. Bugün de İŞKUR İl Müdürlüğümüz 50'şer bin lira olmak üzere 3 kişiye 150 bin lira katkı sağlamış olacak. Bu artarak devam edecek inşallah. Elbette bir çiçekle bahar gelmez ama her çiçek de baharın müjdecisidir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bu da örnek bir proje. Bu örnekleri artırarak Sivas'ta dezavantajlı gruplara yönelik, devletimizin hassasiyet gösterdiği yapılara yönelik çalışmalarımızı hep beraber sürdüreceğiz. Hibe alan kardeşlerimize bereketli bol kazançlar diliyorum. İnşallah onlar örnek olacak ve çevresine bu mesajı vererek de katılımın artırılmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından projeleri kabul edilen engelli vatandaşlar Fahri Boztepe, Kemal Arslan ve Mustafa Utar'a 50'şer bin liralık hibe desteği çeki il protokolü tarafından takdim edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA