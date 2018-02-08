Engellilerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma Derneği, " Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında ihtiyaç duyanların kullanması için 5 adet tekerlekli sandalyeyi Afrin'e ulaştırılmak üzere Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğine teslim etti.

Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Geçgil, dernek binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Geçgil, dernek olarak 5 adet tekerlekli sandalyeyi Afrin'e gönderme kararı aldıklarını ifade etti.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ise Geçgil'in tekerlekli sandalyeleri Afrin'e ulaştırılması için derneklerine müracaat ettiğini aktardı.

Hızal, tekerlekli sandalyeleri Afrin'e ulaştırması için Hatay Valiliğine göndereceklerine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrin'deki gerek Mehmetçiğin ve gerekse oradaki sivil halkın ihtiyaçları noktasında her türlü desteği verdiğini belirtti.

Türk milletinin orada verilen mücadeleye katkı sunmak adına bir şeyler yapma arzusu içerisinde olduğuna aktaran Hızal, "Millet olarak bu dik duruşumuzla, bu birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız süre içerisinde Rabbim bize o gücü her zaman vermiştir. Bundan sonra da gerek Afrin, gerek Türkiye'nin hangi bölgesinde olursa olsun bu ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyen hainlere karşı Türk milletinin uyanık olduğunu, her zaman birlik ve bütünlük içerisinde olduğunu hep birlikte görüyoruz." dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin, birlik ve bütünlüğü noktasında dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayan Hızal, "Bizi bölmek ve parçalamak noktasındaki düşüncelerinin hepsinin hayal olduğunu düşünüyorum. Güçlü Türkiye için ele ele verdiğimiz süre içerisinde, Çanakkale ruhunu bu millet yaşatacaktır." diye konuştu.